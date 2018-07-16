РИАМО – 16 июл. Хамовнический суд Москвы назначил Веронике Никульшиной наказание в виде 15 суток административного ареста, сообщает Федеральное агентство новостей.

Никульшина 15 июля вместе с другими участниками группы Pussy Riot выбежала на поле стадиона «Лужники» во время проведения финального матча чемпионата мира по футболу.

«Назначить наказание в виде административного ареста на 15 суток», - зачитал решение судья Андрей Лутов.

Накануне активисты Pussy Riot устроили акцию «Милиционер вступает в игру», прорвавшись на поле в форме, напоминающей обмундирование сотрудников правоохранительных органов.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.