РИАМО – 16 июл. Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева объявила, что АСИ до конца июля запустит конкурс проектов по развитию малых городов, который поможет сформировать базу лучших инициатив для тиражирования в регионах РФ, сообщает в понедельник ТАСС.

«В течение двух недель мы откроем конкурс на проекты развития городов, мы хотим собрать 100 знаковых проектов для нашей страны в культурной области, в образовательной, туристические проекты, благоустройства, абсолютно в разных направлениях», - сказала Чупшева на встрече с представителями некоммерческих организаций в Великом Новгороде.

Она добавила, что, как отметил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию, очень важно сегодня концентрироваться не только на крупных агломерациях, но и на малых городах.

«Конечно, наша задача - обеспечивать качество жизни, уровень жизни, достойный всех граждан нашей страны», — отметила Чупшева.

По ее словам, в числе основных критериев по отбору проектов будет долгосрочный характер инициатив, их социально-экономическая значимость для города или региона и возможность тиражирования на другие территории.

«Мы будем формировать, исходя из этого конкурса, проектные региональные и муниципальные команды, которым будем помогать эти проекты реализовывать, тиражировать их, привлекать самых знаковых экспертов, инвесторов, будем помогать привлекать также федеральное финансирование на эти проекты через всевозможные целевые программы», - добавила Чупшева.

Гендиректор АСИ отметила, что первые инициативы, которые будут претендовать на федеральную поддержку, станут известны в сентябре.

Ранее пресс-служба министерства ЖКХ Московской области сообщала, что в Подмосковье в 2018 году проведут работы по благоустройству более чем в 20 малых и исторических городах.

В Московской области реализуется масштабный проект по формированию комфортной городской среды. Главной особенностью программы является ее комплексный подход, а также синхронизация с другими программами, влияющими на качество жизни и облик городов. В настоящее время Подмосковье является одним из лидеров среди субъектов РФ по реализации проектов благоустройства городов.

Ранее заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис во время финала Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях назвал Подмосковье одним из лидеров в формировании комфортной городской среды.

В номинации «Исторические поселения» от Московской области победителями стали Сергиев Посад, Коломна и Зарайск. Кроме этого, Дубна победила в номинации «Малые города от 50 до 100 тысяч населения».