РИАМО - 16 июл. Торгово-развлекательный комплекс, здание ЗАГС, автостоянки, бизнес-центр и гостиницу построят в промзоне в столичном районе Марьина Роща, проект планировки охватывает территорию, ограниченную Шереметьевской улицей и Октябрьской железной дорогой, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики и строительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление правительства Москвы, утверждающее проект планировки промзоны в юго-восточной части района Марьина роща Северо-Восточного административного округа Москвы.

«В соответствии с проектом планировки в промзоне будут построены капитальные объекты площадью 172,15 тысячи квадратных метров. Так, жители района получат торгово-развлекательный комплекс в шаговой доступности, административное здание для отдела ЗАГС, подземные и наземные автостоянки. Бизнес-центр и офисно-деловой комплекс обеспечат около 7 тысяч рабочих мест для населения. Для гостей города возведут гостиницу», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что на площади в 1,67 гектара в районе застройки появится зеленый парк.

Проект планировки охватывает территорию, ограниченную Шереметьевской улицей и Октябрьской железной дорогой, площадью в 25,2 гектара. Основную часть участка, предназначенного под реорганизацию, формируют объекты общественного, промышленно-производственного и коммунального назначения.

Все мероприятия по развитию территории инвестор предполагает реализовать в один этап.