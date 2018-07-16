РИАМО - 16 июл. Московские спасатели помогли выбраться из воды тонущей собаке, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента ГОЧСиПБ.

По его словам, у Проектируемого проезда, в районе дома №20, большая собака не могла выбраться из Москвы-реки, так как набережная для этого очень высокая.

«Очевидцы позвонили на поисково-спасательную станцию. Спасатели ПСС «Кожухово» в 12 километрах от происшествия вышли на катере по тревоге. Добрались до места за 12 минут и с помощью специальной петли приступили к спасению», - сказал собеседник агентства.

Он также сообщил, что собака к моменту прибытия спасателей обессилила от борьбы с водой, но при этом спасателям было сложно ее поднять из воды - собака сопротивлялась и пыталась сбежать.

«В итоге спасатели подняли лохматую на катер и доставили к берегу, затем отпустили», - заключил сотрудник пресс-службы.