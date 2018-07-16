РИАМО - 16 июл. Десять фельдшерско-акушерских пунктов, расположенных в восточной части Подмосковья, подключили к электроснабжению, для этого энергетики построили всю необходимую инфраструктуру, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

«Десять фельдшерско-акушерских пунктов на востоке Московской области получили электроэнергию. Из них три – в Коломенском городском округе (поселок Первомайский, деревни Губастово, Сельниково), два – в Богородском округе (деревни Тимохово, Колонтаево) и по одному – в городских округах Балашиха (деревня Соболиха), Зарайск (село Макеево), Павловский Посад (деревня Алферово), а также в Ликино-Дулеве (деревня Коротково) и Воскресенском (деревня Степанщино) районе. Присоединяемая мощность каждого из них составляет 45 киловатт», - говорится в сообщении.

Для подключения сельских медицинских учреждений энергетики ПАО «МОЭСК» произвели строительно-монтажные работы по возведению воздушных линий электропередачи 0,4 киловольта от источников питания до границ земельных участков, на которых располагаются фельдшерско-акушерские пункты. Общая протяженность ВЛ составляет 1729 метров.

Наиболее масштабные работы велись в деревне Коротково сельского поселения Новинское Ликино-Дулева. Здесь энергетики в рамках договора на технологическое присоединение проектируемого ФАПа с блоком служебно-бытовых построек возвели две воздушных линии – напряжением 6 киловольт (500 метров) и 0,4 киловольта (100 метров). Потребовалось также строительство трансформаторной подстанции с трансформатором мощностью 63 киловольт-ампера, организация учета электроэнергии и установка устройств релейной защиты и автоматики, телемеханики, канала связи и передачи данных на вновь сооружаемых объектах. Основным источником питания для ФАПа стала подстанция «Дулево» 110 киловольт.

В Коломенском городском округе для присоединения ФАПов построили ВЛ 0,4 киловольта в деревне Губастово протяженностью 540 метров, в поселке Первомайский – 180 метров, в деревне Сельниково – 250 метров. Источниками питания для них стали подстанции 220 киловольт «Пески» и «Голутвин», а также «Сельниково» 35 киловольт.

Ранее министр энергетики Московской области Леонид Неганов сообщил, что в 2017 году на востоке Подмосковья были обеспечены электроэнергией 22 фельдшерско-акушерских пункта суммарной мощностью 990 киловатт.