РИАМО - 16 июл. В Подмосковье к занятиям в рамках акции «Научись плавать» летом текущего года привлекли порядка 25 тысяч детей, отдыхавших в лагерях на территории региона, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

В летних детских лагерях на территории Подмосковья проводится акция «Научись плавать». Ее проводят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, «Мособлпожспаса» и регионального отделения ВОСВОД. В ходе занятий детей учат практическим навыкам плавания и безопасного поведения на воде. Также спасатели обучают детей правилам оказания первой медицинской помощи и спасения утопающих.

«В Московской области с начала лета более 25 тысяч детей прошли обучение в рамках акции «Научись плавать». Акция «Научись плавать» проходит в летних детских лагерях Подмосковья уже третий год подряд. За это время в ней приняли участие около 100 тысяч детей», - отмечается в сообщении.

Как напомнил Пестов, по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева работе по снижению количества несчастных случаев на водоемах уделяется большое внимание. С каждым годом в регионе увеличивается количество оборудованных мест отдыха, на которых организовано дежурство спасателей и медицинского персонала. Если в 2013 году таких мест в Московской области было всего 80, то летом 2018 года их число доведут до 202.

«Также проводится масштабная профилактическая работа. Это позволило только по итогам 2017 года благодаря снижению количества несчастных случаев на водоемах дополнительно сохранить 17 человеческих жизней», – подчеркнул Пестов.