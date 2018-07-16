РИАМО - 16 июл. Через международный аэропорт «Шереметьево» за месяц чемпионата мира по футболу прошли порядка 4,7 миллиона пассажиров, это на 11% больше, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.

«Международный аэропорт «Шереметьево провожает игроков и болельщиков чемпионата мира по футболу-2018. За прошедший месяц аэропорт обслужил 4,7 миллиона пассажиров, что на 11% превысило показатели за аналогичный период прошлого года, было обеспечено выполнение 33,8 тысячи взлетно-посадочных операций – на 16% больше, чем за такой же период 2017 года», - говорится в сообщении.

Рост пассажиропотока Шереметьево был обусловлен как традиционным ростом спроса на авиаперевозки в сезон отпусков, так и прибытием любителей футбола со всего мира в Москву на самое ожидаемое спортивное событие года.

К ЧМ-2018 в рамках реализации долгосрочной программы развития аэропорта были построены новый терминал B и межтерминальный переход между «Шереметьевым-1» и «Шереметьевым-2». Реализация этого плана позволит достичь пропускной способности аэропорта в объеме 80 миллионов пассажиров в год к 2026 году и войти в число десяти крупнейших авиахабов мира.

«Нам было очень приятно встречать гостей и участников ЧМ-2018. Мы приложили максимум усилий, чтобы гости и пассажиры «Шереметьева» со всего мира получили высокий уровень обслуживания и теплый прием в Москве», - отметил председатель совета директоров АО «МАШ» Александр Пономаренко.

Ранее в июле, согласно ежегодному отчету Международного совета аэропортов (ACI), «Шереметьево» заняло второе место по темпам роста маршрутной сети в Европе. За последние пять лет количество пассажиров, совершивших пересадку в «Шереметьеве», выросло на 74%.