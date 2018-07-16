РИАМО - 16 июл. Проект благоустройства двора у домов №№2, 3, 5 и 6 в микрорайоне ВНИИПО в подмосковной Балашихе разработали с участием архитекторов, работы планируют завершить к концу июля, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«Для разработки проекта двора у домов №№2, 3, 5 и 6 в микрорайоне ВНИИПО мы привлекли архитекторов, которые занимаются благоустройством. Они детально разработали индивидуальный проект, предварительно провели фотосъемку, пообщались с жителями и учли их замечания. Раньше в Балашихе для благоустройства дворов архитекторы не привлекались. Работы во ВНИИПО планируем завершить в течение двух недель», - сказал советник главы Балашихи Алексей Шумилин.

Он добавил, что во дворе рабочие укладывают асфальт и безопасное резиновое покрытие на детских и спортивных площадках, устанавливают малые архитектурные формы, новое уличное освещение, лавки и урны, сажают деревья и сеют газон. Кроме того, во дворе появилась новая парковка, вымощенная плиткой, а возле каждого подъезда обустроят велопарковки.

«Всего в городе по индивидуальным архитектурным проектам мы благоустраиваем восемь дворов – в микрорайоне Гагарина, на улицах Речной, Советской и Новой в Железнодорожном, на улице Свердлова и в микрорайоне Заря на Пионерской и Садовой улицах», - добавил Шумилин.

В 2018 году в программу губернатора Московской области Андрея Воробьева по комплексному благоустройству дворовых территорий в Балашихе вошло 47 дворов. 24 из них были отобраны голосованием на портале «Добродел», еще 23 – по обращениям жителей, поступившим в адрес главы городского округа.

Ранее глава Балашихи Сергей Юров сообщил, что с начала лета в городе благоустроили семь дворовых территорий.

С 2014 года по программе губернатора Московской области по комплексному благоустройству дворов в Балашихе благоустроили 213 дворовых территорий.