РИАМО - 16 июл. Фан-зону чемпионата мира по футболу 2018 года на Воробьевых горах в Москве посетили в общей сложности свыше 1,9 миллиона человек, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник столичного департамента спорта и туризма.

«На официальном фестивале болельщиков в Москве транслировались 62 матча чемпионата, свидетелями которых стали более 1,862 миллиона зрителей. Еще 50 тысяч человек посетили торжественную церемонию открытия площадки с участием почетных гостей, презентацию трофея чемпионата мира, а также чествование сборной России и встречу национальной команды с болельщиками», - сказал собеседник агентства.

Ранее СМИ сообщили, что за время проведения чемпионата мира в фан-зоне выступили более 45 диджеев, 120 артистов, 20 народных коллективов, оркестров и групп поддержки. Также фестиваль посетили известные российские и мировые футболисты. В настоящее время на Воробьевых горах проходят демонтажные работы, завершить которые планируется 24 июля.

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.