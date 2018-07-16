РИАМО - 16 июл. В понедельник до 22:00 в Москве местами возможен дождь с грозой и сильными порывами ветра, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

«По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайший час с сохранением до 22 часов 16 июля местами в Москве ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», - говорится в сообщении.

При сильном ветре спасатели рекомендуют по возможности переждать непогоду в капитальном строении, а, находясь на улице, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями, парковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций.

«При грозе, управляя автотранспортным средством, постарайтесь припарковаться. Грозы резко ухудшают видимость на дороге, вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП. Во время грозы нельзя находиться у водоемов, рыбачить», - добавляется в сообщении.