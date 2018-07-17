РИАМО - 17 июл. ОАО «РЖД» во вторник отправит «Поезд памяти» по местам боевой славы в честь 75-летия победы на Курской дуге, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Во вторник, 17 июля, с Курского вокзала Москвы в честь 75-летия Победы на Курской дуге под музыку военных лет в исполнении Образцового духового оркестра ОАО «РЖД» по местам боевой славы отправится «Поезд памяти»», – говорится в сообщении.

В пути поезд сделает остановки в Курске, Орле, Белгороде, на станциях «Мармыжи», «Поныри» и «Прохоровка». Участники акции почтут память погибших героев, возложат цветы к мемориалам и воинским захоронениям.

Перед отправлением поезда на Курском вокзале пройдет митинг, в котором примут участие руководители ОАО «РЖД», Московской железной дороги и Центрального совета ветеранов железнодорожного транспорта России. Пассажирами «Поезда памяти» станут ветераны железнодорожного транспорта и воспитанники учебных заведений.