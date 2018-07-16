РИАМО - 16 июл. Стоимость самых дешевых квартир в Москве составляет около 2 миллионов рублей, так, самая дешевая квартира площадью около 10,5 квадратных метров выставлена на продажу по цене 1,8 миллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы портала Domofond.ru.

«На портале Domofond.ru выставлены на продажу квартиры общей площадью не более 11 квадратных метров за 2 и более миллионов рублей, некоторые из которых расположены в центральных районах столицы. Самую дешевую малогабаритную квартиру можно приобрести по цене 1,8 миллиона рублей. Площадь этой студии составляет 10,5 квадратов. Жилье находится в спальном районе с развитой инфраструктурой, в шаговой доступности от Царицынского парка и Борисовских прудов», - отмечается в сообщении.

При этом самая маленькая квартира площадью 10 квадратных метров на севере Москвы продается за 2,3 миллиона рублей. Квартира расположена в кирпичном доме 1938 года постройки на первом этаже, в 15 минутах ходьбы от станции метро «Аэропорт». По документам квартира-студия оформлена как нежилое помещение, а значит прописаться в ней по закону нельзя.

В историческом центре Москвы (ЦАО), среди художественных галерей и мастерских, продается квартира с евроремонтом, суммарной площадью 10,7 квадратного метра и стоимостью 2,25 миллиона рублей. Студия находится на первом этаже в семиэтажном кирпичном доме, в Басманном районе вблизи Яузской набережной.

Студия общей площадью 10,7 квадратного метра, расположенная у метро «Улица Академика Янгеля» на юге Москвы, может привлечь внимание покупателей московской пропиской и низкой ценой. За квартиру в панельном доме будущему владельцу придется заплатить 1,86 миллиона рублей.

Сразу три малометражные квартиры площадью до 11 квадратов, выставленные на продажу, расположены в Северо-Восточном округе столицы, на улице Декабристов, в двух минутах от станции метро «Отрадное». Все квартиры расположены рядом с парком и скверами, со всей необходимой для жизни инфраструктурой. Стоимость одной из них 2,1 миллиона, две другие продают за 1,9 миллиона рублей каждую.

В районе Вешняки на востоке Москвы, продаются две малометражные студии: на Косинской и Вешняковской улицах. Обе выставлены на продажу по 1,9 миллиона рублей. Согласно комментариям в объявлениях, плюсы района Вешняки – это близость парка «Кусково» и зоны отдыха, однако из-за близкого расположения с МКАД здесь часто собираются пробки.

Квартира площадью 11 квадратных метров у метро «Теплый Стан», в старых границах Москвы, продается за 2,05 миллиона рублей. Студия находится на первом этаже в девятиэтажном панельном доме 1970-х годов и имеет кухонную зону, собственный санузел и отдельные счетчики.

Еще одна малогабаритная квартира площадью 11 квадратных метров в пешей доступности от станции метро «Зябликово» на юго-востоке столицы выставлена на продажу за 1,89 миллиона рублей. Согласно информации в объявлении, квартира оформляется в собственность и подходит для прописки.

«Судя по базе Domfoond.ru, средняя стоимость 11-метровых квартир в столице составляет около 2 миллионов рублей. Малогабаритные квартиры площадью не более 11 квадратов чаще всего находятся на первых этажах. Многие из них продаются исключительно за наличный расчет», - резюмируется в сообщении.

Также на портале можно найти актуальное объявление об аренде 10-метровой квартиры-студии за 18 тысяч рублей в месяц. Жилье находится на четвертом этаже в 17-этажном панельном доме на территории новой Москвы, рядом со станцией метро «Саларьево». Автор объявления пишет, что во дворе дома есть детский сад.