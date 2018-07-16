РИАМО - 16 июл. Потребительские цены на товары и услуги в Москве в июне 2018 года выросли в среднем на 0,7%, с начала года инфляция составила 2,6%, сообщается на сайте Мосгорстата.

«В июне 2018 года по сравнению с маем 2018 года, индекс потребительских цен на товары и услуги в Москве составил 100,7%. Продовольственные товары подорожали на 0,7%, непродовольственные товары – на 0,5%, платные услуги – на 1%», - отмечается в сообщении.

По сравнению с декабрем 2017 года потребительские цены на товары и услуги повысились на 2,6%, в том числе на продовольственные товары - на 3,4%, непродовольственные товары - на 2,6%, платные услуги подорожали на 1,5%.

По данным Росстата, в июне 2018 года индекс потребительских цен в России составил 100,5%, с начала года – 102,1% (в июне 2017 года – 100,6%, с начала года – 102,3%).