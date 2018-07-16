РИАМО - 16 июл. Сбой устранили в движении поездов по Таганско-Краснопресненской линии столичной подземки, сообщается в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

Ранее поезда от станции «Октябрьское поле» до станции «Волгоградский проспект» ходили с увеличенными интервалами по техническим причинам.

«Движение поездов на Таганско-Краснопресненской линии введено в график», — говорится в сообщении.

В конце 2017 года московское метро вошло в тройку лидеров среди метрополитенов мира, где лучше всего информируют пассажиров в режиме реального времени. К такому выводу пришли эксперты независимой международной ассоциации Community of Metros (CoMET).