РИАМО - 16 июл. Демонтаж московской фан-зоны на Воробьевых горах планируется завершить 24 июля, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы столичного департамента спорта и туризма.

«Ориентировочно демонтажные работы на площадке болельщиков на Воробьевых горах планируется завершить 24 июля», - сказал собеседник агентства.

Фан-зона для болельщиков чемпионата мира по футболу возле здания МГУ имени М.В. Ломоносова почти за месяц работы приняла несколько сотен тысяч посетителей.

На стадионе «Лужники» в Москве 15 июля прошел заключительный матч чемпионата мира по футболу-2018. Победу в нем одержала сборная Франции со счетом 4:2.

Россия первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Волгограде, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Саранске, Самаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.