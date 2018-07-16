РИАМО - 16 июл. Дому в жилом комплексе «Пятницкие кварталы» в подмосковном Красногорске выдали заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации, квартиры в нем получат более 430 дольщиков, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

«После завершения итоговой проверки и устранения замечаний корпусу №17, входящему в состав жилого комплекса «Пятницкие кварталы», выдано заключение о соответствии требованиям технических регламентов и проектной документации», – сказал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Новостройка возведена в деревне Сабурово городского округа Красногорск. Застройщиком 13-секционного восьмиэтажного дома является компания ООО «Саб-Урбан». Жилая площадь в доме составляет 18690 квадратных метров.

На первом этаже здания располагается зона нежилых помещений общественного назначения. В проекте учтены требования комфортного доступа маломобильной категории граждан. На прилегающей территории обустроены детская и спортивная площадки, выполнено озеленение, обустроено парковочное пространство.

«Жилой дом готов к вводу в эксплуатацию. Свои квартиры в нем получат 434 дольщика», – добавил Гарибян.