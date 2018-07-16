РИАМО - 16 июл. Поезда от станции «Октябрьское поле» до станции «Волгоградский проспект» Таганско-Краснопресненской линии метро ходят с увеличенными интервалами вечером в понедельник, сообщается в аккаунте столичной подземки в Twitter.

«По техническим причинам увеличены интервалы движения на участке Таганско-Краснопресненской линии от станции «Октябрьское поле» до станции «Волгоградский проспект», - говорится в сообщении.

В конце 2017 года московское метро вошло в тройку лидеров среди метрополитенов мира, где лучше всего информируют пассажиров в режиме реального времени. К такому выводу пришли эксперты независимой международной ассоциации Community of Metros (CoMET).