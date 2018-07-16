РИАМО - 16 июл. Движение по улице Академика Курчатова в столице в сторону Авиационной улицы, где в доме 19 произошел взрыв бытового газа, полностью восстановили, движение в сторону Волоколамского шоссе пока осуществляется только по одной полосе, сообщается в Twitter-аккаунте Центра организации дорожного движения Москвы.

В результате взрыва бытового газа в здании на улице Авиационная, 19, пострадали 12 человек. Они госпитализированы в ожоговые центры Москвы, их жизням ничего не угрожает. В здании располагались автомойка, продуктовый магазин и автосервис.

«Движение по улице Академика Курчатова в сторону улицы Авиационная полностью восстановлено. В сторону Волоколамского шоссе по улице Академика Курчатова движение осуществляется по одной полосе», - говорится в сообщении.

Ранее из-за ЧП на северо-западе Москвы на улице Академика Курчатова было полностью перекрыто движение в сторону Волоколамского шоссе, а в сторону улицы Авиационная можно было проехать только по одной полосе из двух.