РИАМО - 16 июл. Пресненский суд Москвы приговорил «бога Кузю» к 5 годам колонии общего режима по совокупности преступлений, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы суда.

«Приговором Пресненского районного суда Москвы от 16 июля 2018 года Попов Андрей Юрьевич признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 239 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года. Также Попов Андрей Юрьевич признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года за каждое преступление», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание Попову назначено в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме этого, соучастники также получили реальные сроки.

«Фролушкина Жанна Васильевна признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года за каждое преступление. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательное наказание Фролушкиной назначено в виде лишения свободы сроком на 4 года 11 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», - добавил собеседник.

Надежда Розанова признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года за каждое преступление. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание Розановой назначено в виде лишения свободы сроком на 4 года 10 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Галина Маркевич признана виновной в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев за каждое преступление. Окончательное наказание Маркевич назначено в виде лишения свободы сроком на 4 года 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданские иски потерпевших удовлетворены в полном объеме.

Попов и его сторонники входили в псевдоправославную деструктивную секту «бога Кузи». Организация отличалась жесткой внутренней иерархией и наказанием непослушных участников. Участники преступной группы похищали у «прихожан» деньги, которые изымались под предлогом отправления религиозных обрядов, приобретения религиозной атрибутики, молебнов, литературы, предметов культа и строительства храма. Попов был арестован 11 сентября 2015 года.