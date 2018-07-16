РИАМО - 16 июл. Расписание электричек Ярославского направления МЖД в июле изменится в связи с работами по развитию инфраструктуры, некоторые поезда отменят, у других изменится количество и порядок остановок на маршруте, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

На Ярославском направлении Московской железной дороги продолжаются масштабные работы по развитию инфраструктуры в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД». Инвестпрограмма предусматривает строительство дополнительных главных путей и сопутствующей инфраструктуры между Москвой и городами Мытищи, Болшево и Пушкино.

«На период проведения работ 21, 22, 28 и 29 июля с рейсов будут сняты некоторые пригородные поезда, курсирующие между Москвой и станциями «Щелково», «Болшево», «Фрязино», «Монино», «Пушкино», «Софрино», «Сергиев Посад» и «Александров». В период «окна» пригородные поезда из Москвы не будут останавливаться для посадки и высадки пассажиров на остановочном пункте «Маленковская». Также на время всех предстоящих работ у незначительного числа электричек изменится количество и порядок остановок на маршруте», - отмечается в сообщении.

Так, с 21 на 22 и с 28 на 29 июля с 11:00 до 07:00 специалисты проведут путевое развитие на участке Лосиноостровская – Москва-Ярославская. Для работ выбраны выходные дни, чтобы сохранить объем пригородных поездов в будни. Железнодорожники уложат новый участок пути протяженностью 900 метров и соединят его с существующим полотном. Это необходимо для продолжения работ по укладке пятого главного пути на участке Москва – Мытищи.

Одновременно развернуты работы по строительству подземного пешеходного перехода в районе станции «Мытищи» и нового пешеходного моста между станциями «Мытищи» и «Подлипки-Дачные». Технологические окна назначены с 17 по 27 июля (кроме 20, 21 и 22 июля) преимущественно в ночное время с 23:00 до 05:00, чтобы максимально возможно сохранить привычное для пассажиров расписание и количество пригородных поездов в популярное для поездок время.

«Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», - заключается в сообщении.