РИАМО – 16 июл. Глава Российского государства Владимир Путин назвал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки первым шагом на пути к урегулированию спорных вопросов между Москвой и Вашингтоном, передает Федеральное агентство новостей.

В понедельник в столице Финляндии городе Хельсинки состоялись переговоры лидеров РФ и США. В ходе встречи главы государств обсудили пути улучшения двусторонних отношений, а также международную повестку дня.

«Конечно, многочисленные проблемы остаются. Мы не смогли расчистить все завалы, это невозможно было сделать на первой встрече такой, но считаю, сделали первый важный шаг в этом направлении», — сказал Путин по итогам переговоров.

Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

Кроме того, за полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.