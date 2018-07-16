РИАМО – 16 июл. Президент России Владимир Путин подарил своему американскому коллеге Дональду Трампу футбольный мяч, подарок был вручен в ходе пресс-конференции по итогам двусторонних переговоров в Хельсинки, сообщает Газета.ru.

Один из журналистов использовал метафору из сферы футбола, чтобы задать вопрос о российско-американских отношениях в сирийской ситуации. Он напомнил о словах американского госсекретаря Майка Помпео, который сказал, что мяч находится на российской стороне.

«Во время пресс-конференции по итогам встречи с американским лидером Дональдом Трампом российский президент Владимир Путин подарил коллеге футбольный мяч. При этом Путин заметил, что теперь мяч находится на стороне США», - отмечается в сообщении.

Трамп выразил надежду на то, что США проведут чемпионат мира не хуже того, который накануне закончился в России. Американский лидер также сказал, что передаст футбольный мяч своему сыну Бэррону, а пока отдал подарок своей супруге.

В понедельник в Хельсинки стартовали переговоры президентов России и США. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

Кроме того, за полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.