РИАМО - 16 июл. Руководитель пресс-центра РИАМО Мария Дмитриева и фотограф агентства Николай Корешков выступили перед участниками форума «Я - гражданин Подмосковья» с лекцией об информационной журналистике, передает корреспондент РИАМО.

Темой выступления стала «Работа новостника: источники информации, проверка достоверности, проблемы пропаганды». Слушатели задали десятки вопросов об источниках информации, ее обработке и подаче, форматах, а также о пропаганде и целевой аудитории. Кроме того, вопросы касались фотожурналистики.

В форуме «Я - гражданин Подмосковья» примут участие более 10 тысяч человек.

Молодежный образовательный форум «Я - гражданин Подмосковья» проходит в Егорьевске. Основной целью форума является создание условий, при которых молодые и активные люди, желающие сделать Московскую область лучше, смогут продемонстрировать свои таланты и проекты, а также найти единомышленников.

Форум проходит сменами по четыре дня: 9-13 июля - первая смена, 13-17 июля - вторая смена, 17-21 июля - третья смена, 21-25 июля - четвертая смена, 25-29 июля - пятая смена.

Каждая из смен включает в себя следующие образовательные направления: «Арт-кластер» - для творческих личностей, связанных с искусством; «Активный гражданин» - для студентов, молодых парламентариев; Business Camp — для предпринимателей и новаторов; «Медиасфера» - для блогеров и журналистов; Lifestyle — для спортсменов, экологов, молодых тренеров; «ЯволонтерМО» - для добровольцев, активистов волонтерских движений.

Участие в форуме может принять любой желающий в возрасте от 18 до 30 лет.