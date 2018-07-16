РИАМО – 16 июл. Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в будущих частых встречах с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Газета.ru.

«Уверен, мы будем часто встречаться в будущем, и надеюсь, мы сможем решить все проблемы, которые обсуждались сегодня», — сказал Трамп.

Ранее президент США, подводя итоги встречи с президентом России в Хельсинки, заявил, что Соединенные Штаты «желают дружбы и сотрудничества».

В понедельник в Хельсинки прошли переговоры президентов России и США. Путин и Трамп в первый раз провели переговоры 7 июля 2017 года на полях саммита G20 в Гамбурге. В ноябре того же года на саммите АТЭС во Вьетнаме полноценной двусторонней встречи лидеров не произошло, однако Путин и Трамп пообщались в кулуарах форума и одобрили совместное заявление по Сирии.

Кроме того, за полтора года с момента вступления Трампа в должность президента США у них с Путиным состоялось несколько телефонных разговоров.