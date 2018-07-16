РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. За минувшую неделю, с 9 по 16 июля, от жителей городского округа Люберец поступило более 7,4 тысячи обращений в ЕДДС-112, сообщил в понедельник на оперативном совещании глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За минувшую неделю в ЕДДС-112 городского округа Люберцы поступило 7 415 обращений, из них на горячую линию администрации – 450, по единому номеру «112» – 6 965», - сказал Ружицкий.

Он уточнил, что на горячую линию администрации 21 обращение поступило по работе ЖКХ, 6 – уличного освещения, 16 – по вопросам экологии, по три обращения связаны с вопросами благоустройства, работы ГИБДД и бездомных животных, по одному звонку - по содержанию дорог, нарушению тишины и работы общественного транспорта. 395 звонков носили информационный характер. Все обращения направлены в адрес должностных лиц администрации для контроля исполнения.

«В ЕДС ЖКХ городского округа Люберцы за неделю поступило 4 686 обращений. Из них по вопросам электроснабжения – 436, водоснабжения – 666, работы центрального отопления – 17, обслуживания домов и придомовой территории – 396, освещение дворов и подъездов – 19, информационный характер носили 3 159 обращений. Всего с начала года в ЕДС ЖКХ поступило 119 340 обращений», - отметил Ружицкий.

По его словам, в службу-112 поступило 3 621 обращение по вопросам работы скорой медицинской помощи, 1 602 обращения – полиции и ГИБДД, 28 – связаны с вызовом пожарных и спасателей, 42 – специалистов аварийной газовой службы, 1 672 – носило справочный характер.

«В службу-112 поступают вопросы относительно регистрации обращений, не связанных с угрозой жизни граждан. Жители просят регистрировать обращения, сообщить им дату и входящий номер. Операторы службы-112 осуществляют прием и передачу информации от заявителя исключительно по средствам заполнения и передачи электронной карточки, привлекаемой для реагирования экстренных оперативных служб. Вся информация, поступающая в систему-112, фиксируется, разговоры записываются и хранятся 10 лет», - пояснил Ружицкий.

Все обращения регистрируются, вносятся в ежедневную сводку, направляются должностным лицам администрации.

«Всего с начала эксплуатации службы-112 городского округа поступило 235 тысяч обращений. За прошедшую неделю в Люберцах чрезвычайных происшествий не произошло, служба работала в штатном режиме, жалоб на работу не было», - заключил Ружицкий.