РИАМО - 16 июл. Граждан Нигерии, приехавших в Россию на заработки и оставшихся без билетов домой из-за мошеннических действий, будут отправлять на родину небольшими группами по 15-20 человек, время отправки будет обсуждаться с посольством Нигерии, сообщил РИАМО правозащитник, лидер движения «Альтернатива», борец против рабства Олег Мельников.

«Оставшихся нигерийцев будут отправлять домой небольшими группами по 15-20 человек. Всех вместе отправить, к сожалению, не получится. Сейчас мы ориентируемся по ценам на билеты», - сказал Мельников.

Он добавил, что даты, когда первая и последняя группы граждан Нигерии полетят домой, еще не определены. Этот вопрос будет решаться с посольством африканской республики.

Нигерийцы воспользовались чемпионатом мира по футболу для того, чтобы приехать в Россию. Им на родине обещали, что они здесь найдут работу, что их возьмут в сборную России по футболу. Также им продали Fan ID за 300 долларов, хотя он выдается бесплатно.

Ранее Мельников сообщал, что посольство Нигерии выделило деньги на заселение данных людей в хостелы на несколько дней. За это время нигерийское посольство обещало решить вопрос с возвращением своих граждан на родину.