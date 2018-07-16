РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 июл. Жителей подмосковного Дзержинского просят убирать автомобили из дворов, где проводят укладку нового асфальта, сообщил глава городского округа Виталий Панаморенко в своем аккаунте в Instagram.

«В рамках комплексного благоустройства территорий городского округа Дзержинский выполняется широкий спектр строительных работ, в частности реконструкция и асфальтирование дорожного полотна. Чтобы работы были выполнены качественно и точно в срок, убедительная просьба к автовладельцам: убрать на время транспортные средства в тех дворах, где осуществляется благоустройство! Спасибо за понимание», - написал Панаморенко.

В Дзержинском благоустраивают дворы: устанавливают детские площадки, увеличивают количество парковочных мест, ремонтируют ямы. Также в Дзержинском благоустроили Лазуринский бульвар. Возле Дзержинского карьера строят набережную.