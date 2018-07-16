РИАМО - 16 июл. На многоуровневой Внуковской транспортной развязке, которая строится на 27-м километре автодороги «Беларусь», укладывают асфальт, при этом монтируют одновременно три эстакады, говорится в сообщении пресс-службы государственной компании «Автодор».

На 27-м километре федеральной трассы М-1 «Беларусь» ГК «Автодор» строит новую многоуровневую транспортную развязку. После ее ввода в эксплуатацию из столичного аэропорта «Внуково» на дорогу М-1 можно будет попасть за 10 минут.

«В настоящий момент здесь идет монтаж одновременно трех эстакад: установлены опоры и пролетные строения, укладывается мостовое полотно. По левой стороне основного хода дороги в два слоя уложен асфальтобетон. Установлено более половины объема шумоизоляционных экранов, смонтированы опоры надземного пешеходного перехода», – отмечается в сообщении.

Транспортная развязка также обеспечит автомобильную доступность новых жилых комплексов «Одинцово» и «Одинцовский парк». Она также перенаправит транспортные потоки с Внуковского железнодорожного переезда с напряженным графиком движения поездов около 14 часов в сутки.

На участке автомагистрали М-1 «Беларусь» с 16 по 27-й километр дорога расширена, уже добавлена полоса для общественного транспорта.