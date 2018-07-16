РИАМО - 16 июл. Шесть автомобилей столкнулись в городском округе Ступино, два человека пострадали, сообщается в аккаунте в Twitter министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В 14:28 в Ступинском районе на 285 километре автодороги А-108, Рязано-Каширское направление, произошло столкновение шести транспортных средств. Два человека ранены», - говорится в сообщении.

Министерство призвало неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

Согласно данным Росстата, показатель смертности в авариях на дорогах Подмосковья с января по май 2018 года снизился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.