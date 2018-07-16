РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. Жители подмосковного Подольска 18 июля смогут получить бесплатную юридическую помощь в горокруге, прием будет проходить с 17:00 до 20:00, сообщила «РИАМО в Подольске» представитель уполномоченного по правам человека в Московской области в муниципалитете Екатерина Попова.

«Жители Подольска 18 июля могут получить бесплатную юридическую помощь в Едином центре оказания квалифицированной юридической помощи с 17:00 до 20:00. Прием будет проходить по адресу: улица Комсомольская, дом 1 (здание Московского областного гуманитарного института, кабинет 502), вход свободный», – сказала Попова.

В консультации жителей примут участие различные специалисты юридической отрасли, а также представитель омбудсмена Попова.