РИАМО - 16 июл. В микрорайоне Белая Дача подмосковных Котельников ограничат движение автомобилей в связи с достройкой домов-долгостроев, ограничение продлится до 31 декабря 2019 года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Уважаемые жители! В связи с ремонтными работами будет ограничено движение автомобилей в микрорайоне Белая Дача. В целях реализации майских указов президента пройдет ликвидация проблемных объектов на территории городского округа Котельники, а именно: микрорайон Белая дача, квартал №1, корпус 17 и 17А», - говорится в сообщении.

Также добавляется, что для строительно-монтажных работ требуется зона безопасности подъемных механизмов. Она на данный момент находится на части Центральной аллеи. Движение ограничат до 31 декабря 2019 года.