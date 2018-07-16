РИАМО - 16 июл. Мосгосстройнадзор разрешил ввести в эксплуатацию два корпуса жилого комплекса, рассчитанного более чем на тысячу квартир и расположенного на территории бывшего завода «Серп и Молот» в столичном районе Лефортово, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Выдано разрешение на ввод в эксплуатацию первого этапа многофункционального жилого и общественного комплекса на юго-востоке Москвы. ЖК расположен по адресу: улица Красноказарменная, дом 14А, корпус 2 (ЮВАО, Лефортово) в границах производственной зоны №23 «Серп и Молот»», – отмечается в сообщении.

В первый этап входят два жилых корпуса переменной этажности 19-23 этажа (№1 и №3). Общая площадь введенной недвижимости – свыше 99 тысяч квадратных метров, жилых помещений – 48,5 тысяч квадратных метров. В комплексе 1 051 квартира от студий до четырехкомнатных квартир с лоджиями или балконами. В жилых домах установлено 24 лифта, а для удобства маломобильных жильцов – инвалидные подъемники. На первых этажах разместятся офисные помещения.

В двухуровневой подземной автостоянке с автомойкой размещено 644 машино-места. В подземной части также имеются кладовые для хранения вещей. На прилегающей территории выполнено благоустройство, обустроены детские и спортивные площадки, проведено озеленение.

«Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. Проверки жилого комплекса на Красноказарменной улице продолжаются – всего здесь будет построено 12 монолитных жилых корпусов. Специалисты Центра экспертиз проводят весь комплекс лабораторно-инструментальных исследований», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.