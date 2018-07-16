РИАМО - 16 июл. Территория, прилегающая к взорвавшемуся зданию на Авиационной улице в столице оцеплена, на месте до сих пор работают спасатели и сотрудники Следственного комитета РФ, передает корреспондент РИАМО.

На северо-западе Москвы взорвалось здание, в котором располагались автомойка, продуктовый магазин и автосервис. В результате происшествия травмы средней степени тяжести получили 12 человек.

«В это время у всех работников был «тихий час». Это время, когда все убираются. Поэтому в момент взрыва практически никого не было в помещении. Повезло. Поэтому нет погибших, только пострадавшие», - сказал друг одного из пострадавших, доставленных в больницу.

Ранее в понедельник мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в кафе на Авиационной улице произошел взрыв бытового газа.

В свою очередь, пресс-служба ГУ МЧС РФ по столице сообщила о пожаре в здании автосервиса в Москве на площади 50 квадратных метров.