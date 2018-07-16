РИАМО (БАЛАШИХА) - 16 июл. Более 2 тысяч детей отдохнули в лагерях подмосковной Балашихи с начала лета 2018 года, сообщил глава городского округа Сергей Юров.

«Первого июня в Балашихе стартовала первая смена в школьных лагерях дневного пребывания. Было сформировано 85 отрядов на базе 38 школ, в которых уже отдохнули больше 2 тысяч детей», – сказал Юров.

Он добавил, что с 3 июля в школьных лагерях началась вторая смена. Всего сформировано 16 отрядов на базе 14 школ. Лагерная смена длится 21 день и имеет свою тематику. Для детей организованы занятия робототехникой, тематические мастер-классы, творческие занятия и спортивные игры на свежем воздухе.

В лагере «Веселые ребята» на базе школы №21 в микрорайоне Дзержинский 25 детей посещают бассейн в новом физкультурно-оздоровительном комплексе имени Донской.

«Наш лагерь работает только в июле и состоит из одного отряда, в котором сейчас отдыхают 25 детей – это учащиеся с 1 по 4 класс. Мы тесно сотрудничаем со спорткомплексом имени Донской. Дважды в неделю ребята с радостью посещают новый бассейн», – сказала начальник летнего оздоровительного лагеря «Веселые ребята» Эка Тристанова.

Она добавила, что также здесь разработана специальная программа с развлекательными и познавательными мероприятиями. Каждый день в лагере является тематическим. Дети ходят на зарядки, гуляют, посещают мастер-классы, участвуют в различных конкурсах и викторинах.

Ранее глава Балашихи сообщил, что в 2018 году в лагерях дневного пребывания на базе 45 школ отдохнут более 3 тысяч детей.