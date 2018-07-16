РИАМО - 16 июл. До конца лета ограничат движение по одной полосе в районе дома 42 по Первомайской улице на востоке Москвы, причина ограничения – реконструкция инженерных сетей, говорится в сообщении пресс-службы Транспортного комплекса столицы.

«Ограничение движения в связи с реконструкцией инженерных сетей на Первомайской улице в районе дома 42, корпус 4 с 13 июля по 30 августа круглосуточно», – отмечается в сообщении.

Ограничения вводятся на одной полосе с сохранением существующего числа полос.