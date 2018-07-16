РИАМО - 16 июл. На складе временного хранения в подмосковном Краснознаменске специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям нашли розы из Кении, зараженные цветочным трипсом, цветы уничтожат, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«На фитосанитарном контрольном посту, расположенном на СВХ ЗАО «ОСТ-Терминал» (Краснознаменск – ред.), при досмотре срезов цветов роз происхождением Кения был выявлен карантинный для Российской Федерации объект – западный (калифорнийский) цветочный трипс (Frankliniella occidentalis Perg.). Наличие карантинного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено лабораторной экспертизой, проведенной специалистами Всероссийского центра карантина растений (ФГБУ «ВНИИКР»)», - отмечается в сообщении.

Зараженные срезы цветов будут уничтожены в соответствии с фитосанитарным законодательством Российской Федерации.

Западный (калифорнийский) цветочный трипс является чрезвычайно опасным и отмечен более чем на 250 видах растений. Личинки и взрослые особи питаются на листьях и цветках растений. Поврежденные листья и цветки покрываются серебристыми штрихами, некротическими пятнами неправильной или округлой формы и постепенно увядают.