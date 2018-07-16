РИАМО - 16 июл. Новую платформу «Окружная» и участок пути Савеловского направления МЖД введут в эксплуатацию в предстоящие выходные, 21 и 22 июля, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«В предстоящие выходные на остановочном пункте «Окружная» Савеловского направления Московской железной дороги пройдут масштабные работы по присоединению нового участка пути к существующему. После этого для посадки и высадки пассажиров пригородных поездов из Москвы откроется новая платформа «Окружная», которая построена ближе к МЦК (Московское центральное кольцо – ред.)», – говорится в сообщении.

В рамках программы ОАО «РЖД» по интеграции радиальных направлений железных дорог с Московским центральным кольцом на Савеловском направлении построена железнодорожная Савеловская эстакада, на которой разместилась новая пригородная пассажирская платформа «Окружная». В предстоящие выходные, с 21 на 22 июля, железнодорожники проведут работы по переводу движения поездов на новый участок пути. Технологические окна назначены с максимальным использованием ночного времени (с 17:00 до 6:30), чтобы минимизировать неудобства для пассажиров.

После переключения пути пригородные поезда, следующие из Москвы в область, для посадки и высадки пассажиров будут останавливаться у новой платформы. Она построена по типу островной – поезда будут останавливаться с каждой стороны. Для защиты пассажиров от осадков на всю длину платформы сооружен навес, платформа получила противоскользящее покрытие.

Для прохода к платформе пассажиры будут пользоваться временной лестницей. Железнодорожники продолжат строительство павильона, в котором создадут безбарьерную среду для маломобильных групп населения – установят эскалаторы и лифты. В перспективе павильон соединит строящийся второй выход со станции метро «Окружная» и одноименную станцию МЦК. Таким образом, переход между разными видами транспорта будет организован по принципу «сухие ноги».

«Через выходные, 28 и 29 июля, запланировано провести аналогичные работы на участке пути, по которому поезда выполняют рейсы в Москву», – добавляется в сообщении.

Развернутая длина нового железнодорожного участка составляет более двух километров и включает новые подходы, два пути и платформу. Старый участок пути демонтируют. Новая Савеловская эстакада позволит развить улично-дорожную сеть города.

«Обращаем внимание пассажиров, что на период масштабных работ внесены изменения в расписание пригородных поездов Савеловского и Белорусского направлений, а также аэроэкспрессов, связывающих столицу с аэропортом «Шереметьево». Часть поездов снимут с рейсов, часть – проследуют по укороченному маршруту», – заключается в сообщении.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно следить за расписанием пригородных электропоездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» (http://pass.rzd.ru) и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».