РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В подмосковном Подольске в ходе фестиваля «Эстафета муниципалитета» сдали нормативы комплекса ГТО около 800 сотрудников муниципальных учреждений округа, сообщил «РИАМО в Подольске» организатор мероприятия.

Фестиваль ГТО «Эстафета муниципалитета» проходит в Подольске в течение месяца на трех площадках, которые расположены на улице Гайдара, дом 11А, на стадионе «Труд» по улице Клемента Готвальда, дом №4 и в микрорайоне Климовск по адресу: Спортивный проезд, дом №4. В нем принимают участие сотрудники администрации и муниципальных учреждений округа.

«В рамках мероприятия участники сдают облегченные нормативы комплекса «Готов к труду и обороне». Они отжимаются, выполняют наклоны, прыгают с места. Всего на сегодняшний (на 16 июля – ред.) день нормативы в рамках фестиваля на трех площадках сдали около 800 человек. Причем около 15% из них вернулись и сдали нормативы полного комплекса и даже вышли на значки ГТО», – сказал организатор.

Он отметил, что в понедельник в одном из центров сдачи нормативов, расположенного на стадионе «Труд», испытания прошли сотрудники трех детских садов. Семнадцатого июля фестиваль официально завершится, после чего будет обсуждаться вопрос о том, чтобы сделать данное мероприятие ежегодным событием в городском округе.