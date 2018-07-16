РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. В подмосковных Котельниках более 70% центральных тепловых пунктов готовы к новому отопительному сезону, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

«В городском округе Котельники активно ведется подготовка к осенне-зимнему периоду. На данный момент проверено на прочность порядка 70% тепловых сетей, расположенных в микрорайонах Белая Дача, Опытное Поле и Ковровый. Выявленные локальные повреждения при испытаниях были устранены в короткие сроки. Работы в микрорайонах Силикат и Южный проведут в августе в соответствии с утвержденным графиком», - сказал временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Он отметил, что гидравлические испытания провели на 14 центральных тепловых пунктах и четырех индивидуальных тепловых. В рамках подготовки ведется промывка водяных подогревателей на ЦТП, ревизия насосных агрегатов и запорной арматуры, а также другие виды работ.

Также в городе идет подготовка водяных и канализационных сетей. Булгаков добавил, что управляющие организации города первые паспорта готовности многоквартирных домов должны представить в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации в конце июля.

«Перед сотрудниками профильного управления администрации стоит задача еженедельно проводить совещания по вопросам подготовки к осенне-зимнему периоду с управляющими и ресурсоснабжающими организациями города. Данный вопрос находится на жестком контроле», - подчеркнул Булгаков.

На территории городского округа Котельники до 10 сентября должна быть обеспечена готовность объектов жилищно-коммунального, энергетического хозяйства и социальной сферы к осенне-зимнему периоду 2018-2019 годов, а также создан нормативный запас жидкого топлива.