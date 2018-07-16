РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В подмосковном Подольске врачи чаще всего выявляют у пациентов сердечно-сосудистые заболевания, в то же время в числе лидеров и онкозаболевания, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С 1 января 2018 года диспансеризация в Московской области проходит по новым правилам. Обследования проходят более углубленно, поэтому заболевания выявляются чаще. Всего в текущем году диспансеризацию в горокруге должны пройти более 55 тысяч человек. На данный момент были обследованы около 28 тысяч жителей.

«В настоящее время врачи чаще всего выявляют сердечно-сосудистые заболевания, обусловленные атеросклерозом. Также большое внимание – к онкологическим заболеваниям. В Подмосковье отмечается их количественный прирост, поэтому одна из главных задач диспансеризации – раннее выявление этого недуга. Так, в Подольске отмечена смертность от рака молочной железы, шейки матки, кишечника. В процентном же отношении в целом – 30% смертей приходится на онкозаболевания. На предпоследнем месте – сахарный диабет, а также хронические бронхолегочные болезни», - говорится в сообщении.

Диспансеризация – это комплекс мероприятий, включающих профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, проводимые для оценки состояния здоровья. Она проводится с целью выявить заболевание на ранней стадии.

Всего в Подольске с февраля по июнь 2018 года было проведено пять единых дней диспансеризации, которые проходили по субботам. Очередной единый день диспансеризации в Подольске состоится 21 июля.