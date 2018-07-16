РИАМО – 16 июл. Казачьи формирования, которые получили грант от столичных властей, не привлекались для охраны общественного порядка во время несанкционированного митинга 5 мая, сообщает в понедельник «Интерфакс».

«По информации ГУ МВД России по Москве и МОКО (Московского окружного казачьего общества), 5 мая 2018 года для обеспечения безопасности граждан и охраны общественного порядка члены казачьих обществ не привлекались», — говорится в ответе прокуратуры Москвы депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ), который ранее направил запрос в Генпрокуратуру РФ в связи с действиями людей в казачьей форме на оппозиционной акции.

Как уточняется в документе, департамент труда и социальной защиты населения Москвы заключил с МОКО соглашение о предоставлении гранта на проведение профилактических мероприятий в городе среди лиц, занимающихся бродяжничеством и попрошайничеством, и оказание бездомным гражданам социальной поддержки и помощи.

«В соответствии с указанным соглашением, получателю гранта предоставляются в 2018 году денежные средства в размере 32,6 миллиона рублей», — добавляется в ответе прокуратуры.

Пятого мая в ряде городов России состоялись протестные акции. В Москве несогласованная с властями акция прошла на Пушкинской площади. В мероприятии приняли участие 1,5 тысячи человек. Были задержаны порядка 300 человек. Ранее в Совете по правам человека при президенте РФ заявили, что отправят в правоохранительные органы необходимые запросы, чтобы установить, почему казаки участвовали в разгоне участников протестной акции.

При этом на сайте Центрального казачьего войска (ЦКВ) появилось заявление о том, что казаки 5 мая охрану общественного порядка на территории Москвы не осуществляли и в каких-либо противоправных действиях не участвовали. В столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции также сообщили, что казаков не привлекали к охране общественного порядка во время несогласованной акции 5 мая.

Ранее Тверской суд Москвы оштрафовал на 1 тысячу рублей казака Евгения Федорченко за хулиганство на несанкционированном митинге 5 мая. Федорченко нарушил общественный порядок, ругаясь нецензурными словами в публичных местах.