РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 16 июл. В подмосковном Дзержинском День города пройдет 8 сентября, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации муниципалитета.

Традиционно День города в Дзержинском проходит в первую субботу сентября. В 2018 году празднование перешло на вторую субботу, 8 сентября.

«Первого сентября дети идут в школу, это – важный праздник для каждой семьи, наполненный особыми эмоциями и впечатлениями. Пусть он останется именно таким. А День города – главный праздник всех жителей Дзержинского, это – праздник, который нас объединяет, и мы отметим его с горожанами 8 сентября», - сказал глава города Виталий Панаморенко.

Он добавил, что праздновать День города будут два дня. Основное торжество запланировано на 8 сентября, а 9 сентября в Дзержинском пройдут спортивные мероприятия и Дни открытых дверей в культурных учреждениях.