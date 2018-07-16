РИАМО (КОРОЛЕВ) - 16 июл. В подмосковном Королеве 17 июля в домах на некоторых улицах отключат электроэнергию, света не будет с 9:00 до 17:00, сообщается в аккаунте единой диспетчерской службы горокруга в Instagram.

Отключение электроэнергии коснется улиц в микрорайоне Валентиновка.

«В связи с работами на сетях будет производиться отключение электроэнергии 17 июля с 9:00 до 17:00 по следующим адресам: улица Богдана Хмельницкого, проезд Кольцова, улица Кольцова, проезд Крупской, улица Крупской, улица Центральная, улица Южная», – говорится в сообщении.

Подробную информацию горожане могут узнать на сайте, или воспользовавшись мобильным приложением «ЕДС Королев», которое доступно в App Store и Google Play.