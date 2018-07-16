РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В городском округе Люберцы за минувшую неделю, с 9 по 16 июля, более 180 владельцев частных домов перезаключили договоры на вывоз мусора, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Продолжаются работы по перезаключению договоров на вывоз мусора частными лицами. Всего из 8 042 домовладений городского округа Люберцы договор на вывоз мусора перезаключен у 2 438 домовладений, что составляет 30,3%. За минувшую неделю 186 домовладельцев перезаключили договоры», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в настоящее время утверждена дорожная карта выполнения работ по перезаключению договоров на вывоз мусора жителями частного сектора.

«Только в поселке Октябрьский все 220 частных домовладений официально представили договоры на вывоз мусора. В Томилине из 1 905 домовладений, у 702 имеются договоры на вывоз мусора, за неделю заключили 38. В Краскове из 1 217 частных домов у 701 имеются договоры, за неделю их стало больше на 70. В Малаховке из 4 700 домов только у 815 имеется договор на вывоз мусора, за неделю 78 жителей заключили эти соглашения», - отметил Ружицкий.

Он пояснил, что ежедневно проводится проверка мусоровывозящих организаций, осуществляющих вывоз мусора с территории городского округа. За минувшую неделю лимиты ими не превышены.

«С 6 по 12 июля сотрудники территориального отдела Госадмтехнадзора Московской области вынесли 13 постановлений на общую сумму 118 тысяч рублей за ненадлежащее состояние и содержание территории. Внештатные сотрудники ведомства вынесли 4 постановления на общую сумму 4 тысяч рублей за размещение транспортных средств в неустановленных для этих целей местах», - добавил Ружицкий.