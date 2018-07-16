РИАМО - 16 июл. За время чемпионата мира по футболу Музей Победы на Поклонной горе посетили почти 180 тысяч человек, значительную часть гостей музея составили болельщики, говорится в сообщении информационного центра Музея Победы.

Количество посетителей за период с 14 июня по 15 июля 2018 года выросло почти в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Особенно резкий рост был отмечен в первые две недели ЧМ-2018. Но даже после того, как основная часть болельщиков разъехалась, популярность музея значительно превосходила показатели 2017 года. Более чем в пять раз увеличилось и количество экскурсий для иностранных туристов. За период мундиаля сотрудники Музея Победы провели 170 экскурсий на английском языке (с 14 июня по 15 июля 2017 – 32)», – говорится в сообщении.

Для привлечения зрителей чемпионата мира по футболу Музей Победы ввел скидки на посещение экспозиции при предъявлении паспорта болельщика, а также организовал прямые трансляции игр ЧМ-2018 в кинозале музея.

Особой популярностью у иностранных гостей пользовались музейная экспозиция артиллерии, бронетехники и танков времен Великой Отечественной войны, сувениры с военной тематикой и услуги фотостудии «Военный фотоальбом».

Россия впервые в истории стала страной-хозяйкой мирового первенства. Игры проходили в 11 российских городах, в том числе в Москве.