РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 июл. В городском округе Люберцы за минувшую неделю с 9 по 16 июля, на городских территориях и во дворах покосили более 150 тысяч квадратных метров газона, сообщил в понедельник глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«За неделю выполнены работы по санитарной опиловке 24 и вырубки 17 деревьев. Ведутся работы по покосу газонов на придомовых и городских территориях. Окошено более 150 тысяч квадратных метров газона», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что на дворовых территориях силами управляющих компаний проводится ямочный ремонт. За неделю устранено 108 ям общей площадью более 750 квадратных метров.

«На территории городского округа Люберцы обнаружено более 150 очагов навалов мусора, возникших в результате несанкционированного сброса отходов. Выполнены работы по их ликвидации. Собрано и вывезено более 5 тысяч кубических метров мусора. В настоящее время продолжаются работы по выявлению и ликвидации несанкционированных свалок», - подчеркнул Ружицкий.