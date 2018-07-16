РИАМО - 16 июл. Tele2 проанализировала активность абонентов в приложении Tele2 TV за последние три года в пятницы, на которые выпадало 13-е число, так, 13 июля интерес москвичей к фильмам ужасов и хоррорам вырос в 5,5 раза, говорится в сообщении пресс-службы оператора.

«В пятницу 13-го, по данным оператора, трафик в приложении Tele2 TV значительно вырастает по сравнению с обычным последним рабочим днем недели. Пользователи выбирают хорроры и триллеры, спрос на которые особенно заметен в вечернее время. В этом году 13 июля оператор зафиксировал увеличение интереса к фильмам ужасов в 5,5 раза по сравнению с обычной пятницей», — говорится в сообщении.

Среди наиболее популярных фильмов ужасов в приложении Tele2 TV, которые смотрят абоненты в пятницу 13-го: «Пила: Игра на выживание»; «Другие»; «Ведьма из Блэр: Новая глава»; «Дом моих кошмаров»; «Джиперс Криперс 3».

Tele2 TV — это сервис для просмотра российских и зарубежных телеканалов, фильмов и сериалов на экране мобильного устройства. Его можно бесплатно скачать в Google Play или App Store и авторизоваться под своим номером Tele2. Абонентская плата за каналы пакета «Кино ТВ» составляет 10 рублей в сутки, интернет-трафик в сети Tele2 не тарифицируется. Подробнее о Tele2 TV можно узнать на сайте оператора.