РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 июл. В детских садах и спортивном комплексе подмосковных Котельников до сентября установят пандусы, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«До сентября (2018 года – ред.) в рамках реализации программы «Доступная среда» у спорткомплекса «Котельники», детских садов «Семицветик» и «Сказка» будут установлены пандусы для людей с ограниченными возможностями здоровья. Если конструкции уже есть, будет ремонт», – сказал временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

Он добавил, что у детского сада «Аленка» появится световая панель, у Котельниковской поликлиники в микрорайоне Силикат и стоматологии – рельефная полоса для слабовидящих жителей. Работы будут выполняться за счет местного бюджета.

Он добавил, что в нынешнем году в Котельниках у 12 пешеходных переходов должны сделать съезды и понизить бордюрный камень. Кроме того, у 15 домов сделают поручни, понизят пороги, обустроят пандусы – в зависимости от пожеланий жителей с ограниченными возможностями здоровья. Булгаков уточнил, что работы проведут на 11 дворовых территориях в рамках проекта по маршрутизации доступной среды для маломобильных групп населения.