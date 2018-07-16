РИАМО - 16 июл. В ближайшие часы и с сохранением до 22:00 понедельника в Московском регионе ожидается ожидается гроза с усилением ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Ранее синоптики объявили в Подмосковье и Москве на понедельник «желтый» уровень опасности погоды из-за грозы и сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22 часов 16 июля местами в Московской области ожидается гроза с дождем, при грозе усиление ветра с порывами до 15 метров в секунду», – говорится в сообщении.

При порывистом ветре рекомендуется обходить шаткие строения и конструкции.