РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 июл. В нынешнем году в подмосковном Подольске диспансеризацию должны пройти более 55 тысяч человек, всего в настоящее время свое здоровье проверили свыше 28 тысяч жителей, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

С 1 января 2018 года диспансеризация в Московской области проходит по новым правилам. Теперь обследования проходят более углубленно, поэтому заболевания выявляются чаще. Из прежнего варианта исключены некоторые исследования, такие как общий и клинический анализы крови, общий анализ мочи и УЗИ брюшной полости. Вместо них в список исследований добавлены анализ кала на скрытую кровь иммунохимическим методом один раз в два года для всех граждан в группе от 50 до 70 лет, а для женщин – маммография.

«По плану диспансеризацию в Подольске в текущем году должны пройти более 55 тысяч человек. Уже обследованы около 28 тысяч жителей, что составляет 50,8%. Из них на второй этап диспансеризации отправлены около 13,5 тысяч человек, а завершили ее более 13,2 тысяч пациентов. К 1-й группе относятся около 9,5 тысяч человек, ко 2-й – более 1,8 тысяч, а к 3-й – свыше 16,5 тысяч. Также в округе с февраля по июнь 2018 года было проведено пять единых дней диспансеризации, которые проходили по субботам», – говорится в сообщении.

На обследование в единые дни диспансеризации пришли более 1,6 тысяч человек, из них более 1,1 тысяч женщин и около 600 мужчин. В ходе обследований выявлено 510 случаев заболеваний сердечно-сосудистой системы, 237 – пищеварительной, 206 – нервной, подозрения на онкологические заболевания выявлены у 11 человек. Очередной единый день диспансеризации в Подольске состоится 21 июля.

Диспансеризация разделена на три этапа: первый – это выявление хронических неинфекционных заболеваний и определение группы здоровья; второй – достижение оптимальных показателей здоровья, коррекция факторов риска медикаментозными и немедикаментозными средствами. Третий – предотвращение прогрессирования заболевания и его обострения.

Помимо этого, по поручению президента РФ ежемесячно производится мониторинг заболеваемости туберкулезом, онкологией, болезней системы кровообращения, органов дыхания, пищеварения, а также последствий ДТП. По трем последним в Подмосковье и в Подольске за шесть месяцев 2018 года отмечается заметное снижение, но по трем первым – рост. Поэтому в медучреждениях округа будет усилена работа по раннему выявлению социально значимых заболеваний.